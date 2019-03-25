Fatih Altaylı bile isyan etti! "Yapmayan şerefsizdir!"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Alman kanalı N-TV’nin Türk Hava Yolları'nı hedef almasına tepki gösterdi.

"Türk medyasına görev düşüyor"

Endonezya ve Etiyopya'da 5 ay arayla düşen iki Boeing 737-MAX uçağı ile ilgili görüntülerde THY logosunu ve THY uçaklarını kullanan Alman kanalını eleştiren Altaylı "Türk medyasına da düşen bir görev var. Bundan böyle düşen her uçakta ekrana kocaman bir Lufthansa logosu getirmeyen Türk medyası şerefsizdir"diye yazdı.

10 Mart 2019'da Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini düzenleyen Boeing 737 MAX 8, kalktıktan 6 dakika sonra düşmüş, feci kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti.

İşte Altaylı’nın yazısından o bölüm;

"THY Alman medyasını germiş meğer

Almanya’nın çok kaliteli diye bildiğimiz bir haber kanalı var.

Adı N-TV.

Saygın, doğru düzgün bir kanal olarak biliriz N-TV’yi.

RTL grubuna ait bir kanaldır ve merkezi Köln’dedir.

Makul ve mantıklı bir yayın çizgisine sahiptir.

Ya da en azından öyleydi veya biz öyle bilirdik.

Ama anladığım kadarıyla N-TV de sapıtmış.

Hem de ne sapıtmak.

Bana olayı haber veren bir işadamı dostum oldu aslında.

Yılın bir bölümünde Almanya’da yaşayan, Almanya’yı ve Almanları çok seven bir dostum.

Gece uykusu kaçınca açmış televizyonu.

N-TV haber kanalında bir yayın.

Yarım saatte bir döne döne yayınlanıyor.

Konu Boeing’in düşen 737-8 MAX uçakları.

Ve birkaç low cost yani ucuz havayolu şirketinin logosu ile birlikte ekranda sürekli bir THY logosu ve THY uçaklarının görüntüleri.

Düşen Endonezya ve Etiyopya uçaklarından çok THY logosu ekranda ve çok açık bir THY karalama çabası.

Bunu yapan da sözde saygın bir yayın kuruluşu N-TV.

Sebep belli, THY’yi aşağı çekmek.

THY’nin müşteri kaybetmesine çalışmak.

Dostum bunu saatler boyunca izleyince delirmiş, öfkeden küplere binmiş.

Sabah ilk iş beni aradı.

"Allah bunların belasını versin. Pislikten daha pislik bunlar. Geçen hafta turizm dernekleri toplanır Türkiye’ye gitmeyin der. Ardından bu. Bu mu mertlik. Varsa Türkiye ile siyaseten bir derdin, siyaseten hesaplaş. Ne bu böyle kalleşçe alttan tekme atmak ve sözde fair görünmek."

Dostum çok haklı.

Bakalım THY bu rezalete nasıl yanıt verecek.

N-TV denilen kanalın bu aşağılık yayınına bir dava açacak mı?

Ama Türk medyasına da düşen bir görev var.

Bundan böyle düşen her uçakta ekrana kocaman bir Lufthansa logosu getirmeyen Türk medyası şerefsizdir."

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