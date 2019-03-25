0553 313 94 23

Fatih Altaylı bile isyan etti! "Yapmayan şerefsizdir!"

Fatih Altaylı, Alman N-TV kanalında Boeing’in düşen 737-8 MAX uçaklarıyla ilgili yapılan yayında THY logosu ve THY uçaklarının görüntülerinin kullanılmasına tepki gösterdi. Altaylı, Türk medyasının da düşen uçak haberlerinde Alman hava yolu şirketi Lufthansa uçaklarının görüntülerini kullanması gerektiğini belirterek "yapmayan şerefsizdir" yorumunda bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:48
Fatih Altaylı bile isyan etti! "Yapmayan şerefsizdir!"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Alman kanalı N-TV’nin Türk Hava Yolları'nı hedef almasına tepki gösterdi.

"Türk medyasına görev düşüyor"

Endonezya ve Etiyopya'da 5 ay arayla düşen iki Boeing 737-MAX uçağı ile ilgili görüntülerde THY logosunu ve THY uçaklarını kullanan Alman kanalını eleştiren Altaylı "Türk medyasına da düşen bir görev var. Bundan böyle düşen her uçakta ekrana kocaman bir Lufthansa logosu getirmeyen Türk medyası şerefsizdir"diye yazdı.

10 Mart 2019'da Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini düzenleyen Boeing 737 MAX 8, kalktıktan 6 dakika sonra düşmüş, feci kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti.

İşte Altaylı’nın yazısından o bölüm;

"THY Alman medyasını germiş meğer

Almanya’nın çok kaliteli diye bildiğimiz bir haber kanalı var.

Adı N-TV.

Saygın, doğru düzgün bir kanal olarak biliriz N-TV’yi.

RTL grubuna ait bir kanaldır ve merkezi Köln’dedir.

Makul ve mantıklı bir yayın çizgisine sahiptir.

Ya da en azından öyleydi veya biz öyle bilirdik.

Ama anladığım kadarıyla N-TV de sapıtmış.

Hem de ne sapıtmak.

Bana olayı haber veren bir işadamı dostum oldu aslında.

Yılın bir bölümünde Almanya’da yaşayan, Almanya’yı ve Almanları çok seven bir dostum.

Gece uykusu kaçınca açmış televizyonu.

N-TV haber kanalında bir yayın.

Yarım saatte bir döne döne yayınlanıyor.

Konu Boeing’in düşen 737-8 MAX uçakları.

Ve birkaç low cost yani ucuz havayolu şirketinin logosu ile birlikte ekranda sürekli bir THY logosu ve THY uçaklarının görüntüleri.

Düşen Endonezya ve Etiyopya uçaklarından çok THY logosu ekranda ve çok açık bir THY karalama çabası.

Bunu yapan da sözde saygın bir yayın kuruluşu N-TV.

Sebep belli, THY’yi aşağı çekmek.

THY’nin müşteri kaybetmesine çalışmak.

Dostum bunu saatler boyunca izleyince delirmiş, öfkeden küplere binmiş.

Sabah ilk iş beni aradı.

"Allah bunların belasını versin. Pislikten daha pislik bunlar. Geçen hafta turizm dernekleri toplanır Türkiye’ye gitmeyin der. Ardından bu. Bu mu mertlik. Varsa Türkiye ile siyaseten bir derdin, siyaseten hesaplaş. Ne bu böyle kalleşçe alttan tekme atmak ve sözde fair görünmek."

Dostum çok haklı.

Bakalım THY bu rezalete nasıl yanıt verecek.

N-TV denilen kanalın bu aşağılık yayınına bir dava açacak mı?

Ama Türk medyasına da düşen bir görev var.

Bundan böyle düşen her uçakta ekrana kocaman bir Lufthansa logosu getirmeyen Türk medyası şerefsizdir."

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:48
  1. Fatih Altaylı
  2. Türk Hava Yolları
  3. THY
  4. Boeing 737 Max 8
  5. Etiyopya
  6. kaza

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp50 dk önce
    Neden Fatih Altaylı isyan etti degilde "Fatih Altaylı bile isyan etti" oluyor !?
  • hasanhasan53 dk önce
    yeniakit burda gorev sana dusuyor. Yapmazsanız serefsizsiniz..diyor altaylı ki haklıda adam..
  • sukrusukru57 dk önce
    Yüce kitabımız buyuruyor ki,kâfirlerden dost edinmeyiniz,onlar hiçbir zaman sizin iyiliğinizi istemezler.Şimdi bu Almanları çok seven iş adamına diyeceğimiz şudur,kişi sevdiğiyle beraberdir.Ebedi alemde,de.
  • NurNur57 dk önce
    Kafirden dost olmayacağını belirtmiş yüce kuranı kerimden Rabbimizsiz onların dinine dönmedikçeonlar size dost olmaz diyor . Uyanalım lütfen

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dinozorlara hem miniklerden hem büyüklerden yoğun ilgi
  1. Dinozorlara hem miniklerden hem..
  2. Siirt’te öğretmen ve velilere..
  3. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
  4. Almanya'da iş dünyası güveni martta..
  5. İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana..
  6. Türkiye İş Bankası Müzesi'nden..
  7. Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi
  8. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
  9. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
  10. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
  11. Sınıra ZPT sevkiyatı
  12. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
  13. Antalya’da eşini öldüren koca..
  14. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
  15. New York'ta hayat pahalı
  16. Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
  17. Çorum’da okul servis araçları..
  18. Altın fiyatları
  19. Fransız Bakan istifa ediyor
  20. Vodafone, teknoloji ve çözümlerini..
  21. Kemik erimesine yumurta kabuğu
  22. VASKİ Kamera İzleme Merkezi hizmete..
  23. Beykoz adayı Aydın: “Beykoz’da amatör..
  24. Türkiye şampiyonu takıma, Elazığ..
  25. Cumhur İttifakı adayı Tezcan:..
  26. Minik Doğa’nın yardımına Beyazay..
  27. Aydemir’den Olur’da tefekkür buluşması
  28. 6 buçuk yaşındaki Seher..
  29. Köşküm var deryaya karşı... Neye yarar..
  30. "Muhalefet iş üretmiyor sadece..
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok