  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fas'taki STK'lar İsrail'le normalleşmenin protesto edileceği geniş katılımlı gösteriye hazırlanıyor
Aktüel

Fas'taki STK'lar İsrail'le normalleşmenin protesto edileceği geniş katılımlı gösteriye hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:24:40 -
Fas'taki STK'lar İsrail'le normalleşmenin protesto edileceği geniş katılımlı gösteriye hazırlanıyor

RABAT (AA) - Fas'ta 6 sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararına tepki olarak yarın başkent Rabat'taki Meclis binası önünde gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Halklarla Dayanışma İçin Fas Demokratik Ağı, Fas İnsan Hakları Komisyonları Koalisyonu, Fas Ulusal Meseleleri Destekleme Derneği, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu İçin Fas Kampanyası ve Kazablanka'daki Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin aldığı normalleşme kararı "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirildi.

Mağrib, Arap ve Afrika rejimlerinin, İsrail'in uluslararası yaptırıma tabi tutulması ve tecrit edilmesi gerektiği bir dönemde Siyonist düşmana bedava hizmet sunduğu belirtilen açıklamada, Fas yönetiminin kararına tepki olarak yarın Meclis binası önünde gösteri düzenleneceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de aynı gün İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası
Gündem

'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medyada ifşa edilmesi ile başlayan akımda şok bir gelişme yaşandı. Bir twitter kullanıcısı kadın, Gazeteci Gürkan..
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Siyaset

"Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" diyen Sera Kadıgil'e, CHP'li isimden çok sert tepki

CHP'li Milletvekili Sera Kadıgil'in, "Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" şeklindeki sözlerine, eski CHP'li Mehmet Sevigen'den t..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay