Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi, İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı yaptı

Tevhid ve Islah Hareketi, başkent Rabat'ta, "Kudüs bizi bir araya getirir ve birleştirir" sloganı altında Ulusal Gençlik Festivali düzenledi.

Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahim Şeyhi, burada yaptığı konuşmada, Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme kararından dönülerek, İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ve Fas'ın Tel Aviv Büyükelçisi'nin geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Fas'taki resmi makamlara, İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşmasından dönmesi için baskı yapılması gerektiğini belirten Şeyhi, "İsrail işgaline karşı Filistin'in yanında yer almak sadece Filistin'i savunmak için değil, aynı zamanda 'normalleşme sızmasından' kendimizi korumak içindir." dedi.

Şeyhi, "İsrail, normalleşmeyle eğitim ve medyanın içine sızmaya, buradan hareketle sahte bilinç oluşturarak, siyonist hikayeleri egemen kılmaya, Filistin davasını gömmeye ve nesillere bu zulmü kabul ettirmeye çalışmaktadır. İsrail, istediği kadar barış kisvesine bürünsün, en büyük düşman olarak kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Filistin davasına gereken desteğin verileceğini vurgulayan Şeyhi, İsrail'le karşı karşıya geldiği her durumda Filistin'de direnişe destek olacaklarını dile getirdi.

Filistin meselesinin tek çözümü işgalin son bulması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni de Filistin meselesinin tek çözümünün, işgalin son bulması ve Yahudilerin geldikleri topraklara geri dönmesi olduğunu belirtti.

İşgalin son bulması için onunla her şekilde mücadele edebilecek bir direnişin gerekli olduğunu vurgulayan Raysuni, İslam ve Arap dünyasındaki halklara ve devletlere, Filistin'de direnişin her biçimde desteklenmesi çağrısı yaptı.

Raysuni, "Filistin halkını, dünyanın bir çok ülkesinin desteklediği Orta Doğu'nun en silahlı ülkesiyle karşı karşıya, tek başına ve desteksiz bırakmamız doğru olur mu?" diye konuştu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.