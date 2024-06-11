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Aktüel Fas’ta mahkemelerde yapay zeka kullanılmaya başlandı
Aktüel

Fas’ta mahkemelerde yapay zeka kullanılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 20:10:00 - 2024-06-11 23:10:20
Fas’ta mahkemelerde yapay zeka kullanılmaya başlandı

Fas, ülke mahkemelerinde yapay zekadan faydalanılmaya başlandığını duyurdu. Birçok ülkede bu konu tartışılırken Fa ülkesinde faaliyetleri devam edecek.

Fas'ta mahkemelerde yapay zeka teknolojisinden yararlanılmaya başlandı.

Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisindeki Adalet Komitesi toplantısında, yapay zekanın artık Fas mahkemelerinde de kullanılmaya başlandığını söyledi.

Aldıkları program sayesinde kararların yazılmasına gerek kalmadığını, programın ifadeleri dijital ortama aktardığını belirten Vehbi, "Yapay zeka dünyada çok şeyi değiştiren kolaylıklar sağladı." dedi.

Vehbi, programın hakimler ve avukatların işini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.Fas'ta yapay zeka kullanımıyla ilgili 14 Mayıs 2024'te bir yasa çıkartıldığını aktaran Vehbi, söz konusu yapay zeka yasasının, "insanların özel hayatlarına saygı duyulmayan sosyal medyada yaşananların önüne geçmeyi amaçladığını" ifade etti.
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