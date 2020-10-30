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Aktüel Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 66 kişi daha yaşamını yitirdi
Aktüel

Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 66 kişi daha yaşamını yitirdi

Ülkede 4 bin 320 vaka ile salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:03:22 -
Fas'ta Kovid-19 sebebiyle 66 kişi daha yaşamını yitirdi

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 3 bin 572'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 66 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 320 yeni vaka tespit edildi.

Salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısının kaydedildiği ülkede, son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 3 bin 572'ye vaka sayısı da 212 bin 38'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 320 artarak 174 bin 911 oldu.


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