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Gündem Fas'ta arama çalışmaları sürüyor! Yaşlı kadın 12 saat sonra enkazdan çıkartıldı..
Gündem

Fas'ta arama çalışmaları sürüyor! Yaşlı kadın 12 saat sonra enkazdan çıkartıldı..

Yeniakit Publisher
2023-09-09 22:13:00 - 2023-09-09 22:15:15

Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın 12 saat sonra kurtarıldı.

Fas’ın turizm merkezi Marakeş’in yaklaşık 72 kilometre güneybatısında yer alan El Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde arama- kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sivil Koruma ekipleri, 12 saat boyunca enkaz altında kalan yaşlı bir kadını büyük bir özveriyle çalışarak kurtardı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan yaşlı kadının kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Öte yandan ABD Araştırma Merkezi (USGS), tarafından yapılan açıklamada, Fas'ta son 120 yıl içinde meydana gelen en şiddetli depremin meydana geldiği kaydedildi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
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