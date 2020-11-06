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Aktüel Fas'ta Afrika'nın en büyük su arıtma tesisi kurulacak
Aktüel

Fas'ta Afrika'nın en büyük su arıtma tesisi kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:26:59 -
Fas'ta Afrika'nın en büyük su arıtma tesisi kurulacak

RABAT (AA) - Fas'ta su sıkıntısını gidermek için Afrika'nın en büyük su arıtma tesisinin inşa edileceği açıklandı.

Fas Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, "Yıllık 300 milyon metreküp kapasiteyle çalışacak Afrika'nın en büyük su arıtma tesisinin kurulmasıyla Fas'ta bir dönüşüm gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Su arıtma tesisinin Fas'ın Kazablanka bölgesinde inşa edileceğini belirten Amara, tesisin ülkenin su meselesi için "yapısal dönüşüm" anlamına geldiğini kaydetti.

Amara, Fas'taki su sorununa "barajlar inşa ederek, deniz suyunu arıtarak ve suyu verimli kullanarak" çözüm bulmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

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