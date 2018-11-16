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Fast food’un faydalarını bilmeyenler öğrensin(!)

Saf ve temiz gençliğe, fast foodu öcü gibi gösterenler onun faydalarını gizliyorlar...

16 Kasım 2018 Cuma 22:15
Fast food’un faydalarını bilmeyenler öğrensin(!)

Fast food ile hızlı yemek endüstrisi gelişiyor. Mc Donald's, Burger King gibileri..Kola satıyorlar. Gençliğimize enerji veriyor, bol bol "eylem yapmaları"na katkıda bulunuyorlar. Neymiş içinde şeker varmış! Şeker zararlıymış!

1800'lerin sonunda İngiltere'de kişi başına düşen şeker tüketimi yıllık 3 grammış Dolayısıyla o yıllarda kanser, obezite gibi rahatsızlıklar da icat edilmemiş oluyor. Kanserli hücreler enerji kaynağı olan şeker olmaksızın çoğalamaz, bolca şeker tüketmek, sigara içmek gibi bir şey.. Tamam kanser obez falan olmayın ama, bunlar için ilaç yapıp satan firmalar siz şeker yemeyince batsın mı?!

Fast foodcular batarsa,

Şeker sanayii batarsa,

İlaç sanayii batarsa..

Oralarda çalışan binlerce işçi, memur n'olacak?

O firmalara ham madde üreten köylüler, nakleden kamyoncular, indirip bindiren hamallar n'olacak?

Hele bir düşünün ortaya çıkacak olan işsizliği, patlak verecek olan toplumsal huzursuzluğu..

Fast food ile hızlı yemek endüstrisinin, kolalı içecekler sanayiinin memlekete yaptığı faydayı şimdi farkedebiliyor musunuz? Bu devasa ekonomik çark durursa, ülke yönetimi bunun altından nasıl kalkar?

Bu çarkın dişlilerinde yüzbinlerce insan var. Bizler fast food yediriyoruz; çocukları doyurma zahmetinden kısa yoldan kurtuluyoruz; seslerini kesiyoruz. Bunlar az fayda mı?

Nasıl savunma ama!..

Yoksa bağenmediniz mi?!

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 22:15
  1. fast foodun faydaları var mı
  2. fast food

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