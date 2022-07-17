Faşo Ümit Özdağ'dan olay Kılıçdaroğlu iddiası! "Türkiye için felaket olur" deyip bombayı patlattı

Irkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur." dedi.

Bir restoranda partililerle bir araya gelen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Zafer Partisi'nin ülke genelinde dip dalgayla yükselişini sürdürdüğünü iddia etti.

Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunarak, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa buradan açık şekilde ifade ediyorum, bu bir şike adaylık olur. İkinci Ekmeleddin vakası olur. Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur." değerlendirmesinde bulundu.