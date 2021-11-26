Faşist Tanju ağzını bozdu

Son olarak muhacirlerin suyunun metreküp fiyatını 2,5 dolara, nikâh tarifesini ise 100 bin TL’ye çıkararak mazlumların kanını emen CHP’li Bolu Belediyesi’nin ırkçı Başkanı Tanju Özcan, rezaletlerini perdelemek için gazetemizi hedef aldı.

Akit’in haberlerini ‘hedef göstermek’ olarak çarpıtan ve gazetemize “Tetikçi” hakaretinde bulunan Özcan’ın bu hakareti suçluluk psikolojisi olarak yorumlanırken, akıllara CHP’li başkanın cevapsız bıraktığı ve “Bolu’nun Hitler’i” yorumuna neden olan rezaletleri geldi.

Bolu’da CHP’li Tanju Özcan eliyle uygulanan ve kendi partisinin bile sahip çıkmadığı sistematik ırkçılık ve ayrımcılık örneklerinden bazıları şöyle:

Mülteci düşmanı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, “İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması” talimatını vererek Suriyeli mültecilere verilen yardımları kesti. Sürekli mülteciler ve yabancı uyruklular hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olan CHP’li Özcan’ın, Avatif isimli Faslı bir kadını evinde 1 yıl hizmetçi olarak çalıştırdığı ortaya çıktı. Tam kartın 3 TL olduğu Bolu’da, ikametli üniversite öğrencilerinden 2 TL 25 Kuruş ulaşım ücreti alınırken, il dışından gelen öğrencilere mülteci muamelesi yapan CHP’li Özcan, ikametsiz öğrencilerin tek binişini 2 TL 65 Kuruş’tan ücretlendirildi.

Yalan-israf ne arasan var

AK Partililer camiye ‘hayır’ dedi” yalanını ortaya atarak algı yürüten CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yapmayı vaat ettiği cami alanına 30 metre mesafedeki içkili lokantaya sessiz sedasız ruhsat verdiği öğrenildi. Bolu halkının altın terini “20 yıldır cüzdanımda fotoğrafını taşıyorum” dediği platonik aşkı şarkıcı Şevval Sam’a konser bahanesiyle peşkeş çeken Özcan, daha da ileri giderek tek başına aldığı kararla Sam’ın ismini parka verdi.

Ahlak sorunu

Köşeye her sıkıştığında “Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye’de cami yapan tek belediye başkanı benim” diyerek zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışan CHP’li Özcan, yaptığı açıklamalarla toplumun ahlakını tehdit ediyor.

CHP’li Özcan, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım talebinde bulunan tesettürlü bir kadın ile ilgili anısını aktarırken iğrenç bir imada bulunarak mide bulandırdı.

Ahlak sorunu haline gelen Özcan, Belediye Meclisi’ndeki AK Partililere yönelik “İlaçlı gazoz kime denk geldi”, “Uykun mu geldi. Geldi ise ara verelim”, “Kırmızı yanaklarımla Nuri Alço’ya da benziyorum” şeklinde iğrenç espriler yaptı.

Yine belediye meclisinde performans ile ilgili konuşma yapan Özcan, porno oyuncusu Şahin K.’yı örnek göstererek büyük bir iğrençliğe imza attı. CHP’li Özcan emrindeki bir belediye çalışanının uygunsuz görüntüleri gündeme gelince, “Artık zapt edemiyorum. Belediyenin su şebekesine şap katalım” diyerek tüm şehir halkına hakaret etti.