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Aktüel Fas'ın müdahalesinden sonra Polisario Cephesi, Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildi
Aktüel

Fas'ın müdahalesinden sonra Polisario Cephesi, Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:05:05 -
Fas'ın müdahalesinden sonra Polisario Cephesi, Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildi

RABAT (AA) - Fas'ta ordunun müdahalesinin ardından Polisario Cephesi mensuplarının Batı Sahra'daki Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildikleri belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ayrıca, Fas ordusunun müdahalesinde kan dökülmediğini ve herhangi yaralanma kaydedilmediğini aktardı.

Fas makamlarından ve Polisario Cephesi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

- Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de, "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

- Polisairo Cephesi "savaş çıktı" açıklaması yapmıştı

Polisairo Cephesi Sözcüsü Hamade ed-Daf, yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Özgürlük, onur ve egemenlik yolundaki meşru hakkını savunan halkımıza karşı savaş patlak verdi. Çatışma başladı." ifadelerine yer vermişti.

Daf, "Fas yönetimi, bölgeyi kontrol altına almak için sonunda ateşkesi dinamitlediğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurlarının, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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