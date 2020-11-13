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Aktüel Fas'ın başlattığı operasyona karşılık Polisario Cephesi'nden "savaş çıktı" açıklaması
Aktüel

Fas'ın başlattığı operasyona karşılık Polisario Cephesi'nden "savaş çıktı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:09:40 -
Fas'ın başlattığı operasyona karşılık Polisario Cephesi'nden "savaş çıktı" açıklaması

RABAT (AA) - Fas'ın Batı Sahra'daki Kerkerat Sınır Kapısı'nda Polisario Cephesi'ne karşı operasyon başlatmasına karşılık Polisario'dan "savaş çıktı" açıklaması geldi.

Polisairo Cephesi Sözcüsü Hamade ed-Daf, yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Özgürlük, onur ve egemenlik yolundaki meşru hakkını savunan halkımıza karşı savaş patlak verdi. Çatışma başladı." ifadelerine yer verdi.

Daf, "Fas yönetimi, bölgeyi kontrol altına almak için sonunda ateşkesi dinamitlediğini ilan etti." ifadesini kullandı.

Fas Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de, "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurlarının, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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