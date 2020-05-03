Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 174'e, Tunus'ta 42'ye yükselirken, vaka sayısı Umman'da 2 bin 568'e, Lübnan'da 737'ye çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 174'e yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 880'e çıktığı aktarılan açıklamada, 168 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 1424 olduğu kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 42'ye yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1009'a ulaştığı, bunlardan 323'ünün iyileştiği ifade edildi.

- Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 84 kişide Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 bin 568'e yükseldiği belirtildi.



İyileşen kişi sayısının 750, toplam can kaybının ise 11 olduğu duyuruldu.



- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 737'ye çıktığı belirtildi.



Açıklamada, 3 kişinin daha iyileşmesiyle, 200 kişinin sağlığına kavuştuğu, toplam can kaybının 25 olduğu bilgisi paylaşıldı.