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Aktüel Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:41:17 -
Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 619'a, Lübnan'da 974'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 80 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 178 kişinin enfekte olduğu, 5 bin 312 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 619'a, vakaların 340 bin 684'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 289 bin 808'e çıktığı kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 24 kişi daha hayatını kaybetti, 1859 yeni vaka tespit edildi, 916 kişi de iyileşti.

Toplam can kaybının 974'e, vakaların 122 bin 200'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 72 bin 152 oldu.

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