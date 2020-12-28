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Aktüel Fas ve İsrailli Bakanlar sanayi alanında iş birliği olanaklarını görüştü
Aktüel

Fas ve İsrailli Bakanlar sanayi alanında iş birliği olanaklarını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:27:24 -
Fas ve İsrailli Bakanlar sanayi alanında iş birliği olanaklarını görüştü

RABAT (AA) - Fas Sanayi Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi, İsrail Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile sanayi alanında iş birliği olanaklarını görüştü.

Faslı Bakan Alemi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile ikili endüstriyel iş birliği olanakları hakkında uzaktan görüşmeler gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

İş birliği için 5 sektör hakkında konuştuklarını kaydeden Alemi, bunları "tekstil, gıda endüstrisi, endüstride uygulamalı araştırma, yeşil teknolojiler ve yenilenebilir enerjiler" şeklinde sıraladı.

- Fas ve İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

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