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Aktüel Fas Merkez Bankası: Faiz oranları yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutuldu
Aktüel

Fas Merkez Bankası: Faiz oranları yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:50:42 -
Fas Merkez Bankası: Faiz oranları yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutuldu

RABAT (AA) - Fas Merkez Bankası, ülkedeki faiz oranlarının yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutulduğunu duyurdu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki faiz oranları ve önümüzdeki dönemde ulusal ekonominin seyrine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkedeki faiz oranlarının yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutulduğu kaydedildi.

Merkez Bankası, temmuz ayında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak için faiz oranlarını yarım puan indirerek yüzde 1,5 seviyesine çektiğini duyurmuştu.

- Kovid-19'un ekonomide oluşturduğu tahmini daralma yüzde 6,6

Ülke ekonomisinin seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunulan açıklamada, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması kapsamında uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak, Fas ekonomisinde 2020 yılı sonunda yaklaşık yüzde 6,6 değerinde daralma beklendiği belirtildi.

Salgın sonrası normalleşmeyle beraber, tarım ve endüstriyel üretimin artacağı ve 2021 yılı büyüme oranının yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

Ülkedeki tahmini enflasyon oranının ise 2021 yılı için yüzde 0,7, 2022 yılı için de yüzde 1,3 olduğu bildirildi.

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