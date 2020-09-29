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Aktüel Fas Kovid-19'un ekonomik etkileri nedeniyle yoksulluk oranının artmasından endişeli
Aktüel

Fas Kovid-19'un ekonomik etkileri nedeniyle yoksulluk oranının artmasından endişeli

Ülkedeki resmi kaynaklar, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, salgının neden olduğu ekonomik krizin, 1 milyon 58 bin Faslıyı fakir durumuna düşüreceğini belirtiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:14:10 -
Fas Kovid-19'un ekonomik etkileri nedeniyle yoksulluk oranının artmasından endişeli

RABAT (AA) - AHMED BİN TAHİR - Dünya genelinde olduğu gibi Fas'ta da hayatın tüm alanlarını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki fakirlik oranının büyümesinden endişe ediliyor.

Yerel ve uluslararası resmi kurumların geçen yıl yüzde 17,1 olan fakirlik oranının, bu yıl Kovid-19'un yol açtığı ekonomik ve sosyal etkiler sonucu yüzde 19,87'ye yükseleceği yönünde yaptığı açıklamalar, Fas ekonomisine ilişkin karamsar bir tablo oluşmasına neden oldu.

Mayıs'ta yayımlanan resmi verilere göre, ülkede yaşayan ailelerin üçte biri, Kovid-19 önlemleri kapsamında başvurulan karantina uygulaması yüzünden işlerini kaybetti. Bu nedenle söz konusu ailelerin bir gelir kaynağı bulunmuyor.

- 1 milyon kişinin fakirleşeceği uyarısı

Ülkedeki resmi kaynaklar, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, salgının neden olduğu ekonomik krizin, 1 milyon 58 bin Faslıyı fakir durumuna düşüreceğini belirtiyor.

Başkent Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesinde ekonomi alanında dersler veren Ömer el-Ketani, salgından ülke ekonomisinin çok kötü etkilendiğini söyledi.

Ketani, "Fakirlik oranının yükseleceği yönünde bir kanat var. Sadece bu orandaki yükselişin değil, yoksulluğun coğrafi gelişimi ve kırsal bölgelerden şehirlere göç gibi konuların da araştırılması gerek. Aynı zamanda fakirlik oranının şehirlerde büyüme durumu da incelenmeli. En tehlikeli olan kısım da bu." dedi.

Fakirlere herhangi bir üretim karşılığı olmadan doğrudan mali destek sunulmasının da iyi bir çözüm seçeneği olmadığını dile getiren Ketani, bu yöntemin sadece fakirlik oranının korunmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Ketani, doğrudan mali desteğin, yaşlılara, dul kadınlara ve sokak çocuklarına verilmesi gerektiğini kaydetti.

- İnsanlar işsiz kaldı, gelirler düştü

Faslı ekonomi uzmanı Mehdi Fekr de ülkede fakirlik oranının artması yönünde duyulan endişelerin haklı korkular olduğunu belirtti.

Salgından ülke ekonomisinin kötü etkilendiğini, insanların işsiz kaldığını aktaran Fekr, çalışma saatlerinin azaltılması uygulaması sonucunda da binlerce ailenin gelirlerinin düştüğünü söyledi.

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