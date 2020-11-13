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Aktüel Fas, Batı Sahra'daki Kerkerat Sınır Kapısı'nda Polisario'ya karşı operasyon başlattı
Aktüel

Fas, Batı Sahra'daki Kerkerat Sınır Kapısı'nda Polisario'ya karşı operasyon başlattı

Fas ordusu, "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:35:10 -
Fas, Batı Sahra'daki Kerkerat Sınır Kapısı'nda Polisario'ya karşı operasyon başlattı

RABAT (AA) - Fas, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanlığından, Polisario Cephesi unsurlarının Fas tırlarının Moritanya'ya geçişini bir süredir engellemesi nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Fas, Kerkerat tampon bölgesinde Polisario milislerinin kabul edilemez ve tehlikeli kışkırtmaları neticesinde harekete geçmeye karar verdi." denildi.

Açıklamada, "Mümkün olan en yüksek sağduyuyu sergilemesinin ardından Fas'ın önünde bu engellemelere son vermek için sorumluluğunu üstlenmekten, sivil ve ticari serbest dolaşımı yeniden tesis etmekten başka seçenek kalmadı." ifadeleri kullanıldı.

Fas makamlarının sınır bölgelerinden çekilmesi ve istikrarı bozmaya son vermesi için Polisario Cephesi'ne baskı yapması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sarf ettiği çabalar ile BM Batı Sahra Referandum Misyonu'na (MINURSO) yeterli zamanı tanıdığı kaydedildi.

- "Meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak"

Öte yandan Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." ifadelerine yer verildi.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurlarının, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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