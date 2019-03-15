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Farkındalığın oluşması için özel yaya yolları tasarlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için özel yaya yolu tasarladı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Farkındalığın oluşması için özel yaya yolları tasarlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için özel yaya yolu tasarladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı, ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edildi. Yayalara öncelik vermeyenlere yönelik trafik cezaları yüzde 100 arttırılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de trafikte sürücülerin yayalara karşı farkındalık oluşturmak için özel yaya yolları tasarlıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilçede okul önlerinden başlayarak tüm yaya yollarını bakıma aldı. Okul önlerinde yapılan çalışmalar ile yaya yolları boyandı. Yaya yollarına ekstra araçların geldiği yönde insan figürleri olan “Önce yaya” yazıları yazıldı. 12 ilçede okul önlerinde yapılan çalışmalar daha sonra il genelindeki hastane ve kavşaklarda yapılacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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