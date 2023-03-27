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Ekonomi Fark oluşturan müşteri deneyimi yönetimi Eminevim’e iki A.C.E. Ödülü getirdi
Ekonomi

Fark oluşturan müşteri deneyimi yönetimi Eminevim’e iki A.C.E. Ödülü getirdi

Yeniakit Publisher
2023-03-27 18:14:00 -
Fark oluşturan müşteri deneyimi yönetimi Eminevim’e iki A.C.E. Ödülü getirdi

30 yılı aşkın süredir tasarruf finansman sektörüne yön veren ve sektörün en fazla tercih edilen şirketi Eminevim, kusursuz müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards’ta tasarruf finansman şirketlerinin değerlendirildiği ev kategorisinde “Gold”, taşıt kategorisinde ise “Diamond” ödülüne layık görüldü.

Tasarruf finansmanının ilk adımlarını 1991 yılında atan ve bugün bir sektör haline gelen sistemin yıllar içinde gelişmesini sağlayan Eminevim, sektördeki müşteri deneyimi yönetimi ile A.C.E. Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde ev ve taşıt kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Bu ödüllerin, Eminevim’in müşteri deneyimi ve memnuniyetinde fark yaratan başarılı uygulamalarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan “Şirketimiz 30 yılı aşkın süre içinde tam zamanında teslimat ilkesiyle bugüne kadar 230 bini aşkın ailenin finansman teslimatını gerçekleştirdi. Sektörün lideri olma sorumluluğuyla müşterilerimizi ev, taşıt veya iş yeri sahibi yaparken, önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti oluyor. Bu ödül, Genel Müdürlüğümüzde ve Türkiye çapındaki 118 şubemizde görev yapan 1.500’den fazla çalışanımızın eseridir” dedi.

Kurumun kültür ve değerlerini, 2022 yılında sektörün yaşadığı değişim ve dönüşümle birleştirerek bir “Müşteri Deneyimi Gelişim Atölyesi” kurduklarının da altını çizen Çalışkan “Kurumsal vizyonumuz ve stratejik iş hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın gelişimlerine de katkı sunan bu atölye ile iş yapış biçimlerimizi müşterilerimize ‘en iyi deneyimi’ sunma anlayışıyla en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda yapılan anketlerde yüzde 96 olarak çıkan müşteri memnuniyetimizin, Şikayetvar A.C.E. ödülleriyle tescillenmiş olması da mutluluk verici” dedi.

Tüketiciler tarafından kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği A.C.E Awards, Şikayetvar tarafından 8 yıldan bu yana düzenleniyor. Ödüller, firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirleniyor.
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