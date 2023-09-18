Farah Zeynep Abdullah'tan Nagehan Alçı'ya olay sözler! Nagehan, bunun saçını başını yolar

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Şu konjonktürde Yılmaz Güney’e başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması" diyen gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi.

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yorumu üzerine başlayan kadına yönelik şiddet tartışmalarına katılan Nagehan Alçı, X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda "Şiddet konusunda aleyhine yazılanlar doğru. Bunlar defalarca da yazıldı" diye yazmıştı.

Alçı, "Fakat şu konjonktürde Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu" ifadelerini kullanmıştı.

Alçı'ya yanıt veren Abdullah ise, "Yok koç erkeği olması. Abartma" diye yazdı.

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