Bergen FilmindenFarah Zeynep Abdullah ne kadar para kazandı? Acıların Kadını albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu Belgin Sarılmışer'in canlandırıldığı Bergen filmi geçtiğimiz 4 Mart'ta vizyona girdi. Şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde edildi.

Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı?

Filmin hem başrol oyuncusu hem de ortak yapımcısı olan Farah Zeynep Abdullah'ın ise 40 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran gelir haberine Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Bergen Filmi oyuncuları kimler?

Farah Zeynep Abdullah

Erdal Beşikçioğlu

Tilbe Saran

Ali Seçkiner Alıcı

Nergis Öztürk

Şebnem Sönmez

Ahmet Kayakesen

Nurcan Eren

Suzan Kardeş

Arif Pişkin

Bergen kimdir?

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959, Mersin doğumludur. 14 Ağustos 1989, Pozantı, Adana'da hayatını kaybetmiştir. Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Belgin Sarılmışer, Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.

Ankara'da konservatuarın orta bölümüne başladı. Okulu yarım bıraktı. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı. Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman Kulüp isimli kulüpte arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledi. Sesini beğenen pavyon sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etti. Ankara'da birçok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitti. Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. Halis Serbest her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen bu evliliğe son verdi.