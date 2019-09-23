FAO’dan Türkiye’deki tarım uygulamalarına övgü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, “Türkiye’de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı” dedi. FAO’nun Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi’ni izleme heyetiyle Türkiye’ye gelen Sikder, ülkedeki tarım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. FAO’nun 6 kıtayı temsilen Türkiye’ye gelen daimi temsilcileriyle Konya’daki proje uygulama alanlarını gezen Sikder, “FAO’nun eğitim programlarının ve diğer projelerinin çok başarılı şekilde uygulandığını görmek memnun edici. Burada toprağın doğru kullanımı, sulama, ekim ve hasadın etkili yapıldığını gözlemledik. Türkiye’deki bu doğru ve yerinde uygulamaların hepsi, bölge ülkeleri tarafından da kullanılmalı” şeklinde konuştu.