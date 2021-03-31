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Dünya Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor
Dünya

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin, Hamursuz Bayramı'nda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları artarak devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:41:00 -
Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin 27 Mart'ta başlayan ve 3 Nisan sabahına kadar devam edecek olan Hamursuz Bayramı süresince Mescid-i Aksa'ya baskınlarını arttırması bekleniyor.

Sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlenen bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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