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Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor... Fatih Terim tek tek açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2019 Perşembe 20:34
Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor... Fatih Terim tek tek açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu ve devre arasında takviye yapmayı planladıkları bölgeleri de açıkladı. Fatih Terim, forvet ve stoper bölgeleri ile birlikte orta saha ve kanat oyuncusu almayı planladıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosu ile ihtiyaçlarımızı, yedeklerimizi ve hatta jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz listedeki oyuncuları da izlemeye devam ettik. Bu isimlerden oluşan listeyle, yaklaşık 2 ay önce idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlara teslim ettik. Aramızdan ayrılacak ve görüşmeleri süren oyuncular var. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve aramıza katılacak oyuncular da var. Olmazsa olmaz forvet ve stoper transferlerinin dışında belki bir de kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları oldukça resmi kanallarımızdan açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor, Smolov..."

Fatih Terim gündemde yer alan bazı iddiaların gerçek olmadığını kaydederken; "Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor, Smolov gibi isimler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi kandırıyor." dedi.

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:34
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