Falafel nasıl yapılır? Enfes yağsız falafel tarifi

Ortadoğu yemekleri arasında en meşhurlarından olan falafeli fırında ve yağsız olarak tüketmek istiyorsanız bu içerikte tarife başvurabilirsiniz. Falafel nasıl yapılır? Yağsız falafel tarifi:

Falafel malzemeleri:

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

1 orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Pul biber

Tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

Falafel yapımı:

Haşlanmış nohut, soğan, maydanoz, sarımsak, karabiber, kimyon, pul biber ve tuzu mutfak robotu veya blender'da iyice karıştırın.

Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu karışımdan ceviz büyüklüğünde olacak şekilde parçalar kopartın ve bu parçaları top veya köfte haline getirin. Şekil verdikten sonra susama bulayın ve fırın tepsisine dizin. Tepsiye yağlı kağıt sermenizi tavsiye ederiz. Falafel dizili tepsiyi önceden 200 derecede ısıttığınız fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Falafeller piştikten sonra yanında tahin, yoğurt ve limon suyunu karıştırarak hazırladığınız sosuyla beraber yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.