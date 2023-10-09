Fajita baharat karışımı (Evde kendiniz hazırlayın): Kızartma üzerine dökün, her an kullanın! Kuru soğan, biber...
Kurutulmuş soğan, toz halinde sarımsak, acı ve tatlı toz biber, kimyon, karabiber, tuz ağırlıklı baharat karışımına bayılacaksınız!
Fajita Baharat Karışımı (Evde Kendiniz Hazırlayın) Tarifi İçin Malzemeler
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber tatlı
1 tatlı kaşığı toz biber
1 tatlı kaşığı dağ kekiği
1 tatlı kaşığı köri
1 tatlı kaşığı kimyon
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Fajita Baharat Karışımı (Evde Kendiniz Hazırlayın) Tarifi Nasıl Yapılır?
Tüm baharatları karıştırıp harmanlayalım.
Patates kızartmalarında tavuk yemeklerinize bu baharat karışımını ekleyebilirsiniz.
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