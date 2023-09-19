Faizsiz ve ilk 2 yıl geri ödemesiz 350 bin TL kredi verilecek! Başvurular başladı…

Yerel seçimlere aylar kala iktidar, piyasaların canlanmasına yönelik adımlarını hızlandırdı. Bu bağlamda yeni bir faizsiz kredi paketi açıkladı. Buna göre vatandaşa faizsiz ve ilk 2 yıl ödemesiz bir şekilde 350 bin TL kredi kullanabilecek. Krediler Halkbank aracılığı ile verileceği belirtildi. işte detaylar...

Kredi Başvuruları Başladı

İlk 24 ay geri ödemesiz olmak üzere toplam 60 ay vadeli kredi için başvurular başladı. Bu krediden faydalanacak kişiler alınan bu 350.000 TL’lik krediyi 2 yılın sonunda 36 ay vadeli bir şekilde ayda 5.833 TL taksitle geri ödeyebilecek.

Peki, bu ayda 5 bin 833 TL taksitle verilen 350 bin TL’lik krediyi kimler alabilir? Başvuru şartları nelerdir? Bu nakit desteği hangi bankadan alınır? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Bu ve diğer sorulara ilişkin yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi;

Kredi Şartları Nelerdir?

Yeni iş yeri açmak yada ticari bir girişimde bulunmak isteyenler dikkat. Finansman desteği veren KOSGEB yeni bir kredi paketi daha açıkladı ve iş yeri açmak, işini geliştirmek veya herhangi bir ticari faaliyette bulunmak isteyenlere 300 bin TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Buna ekstra olarak 50 bin TL’de genel teçhizat giderleri için kredi verileceğini belirten KOSGEB, alınan kredileri faizsiz, 2 yıl ödemesiz süresi ile birlikte 60 ay vade ile ödeme imkanı sunuyor. Buda aylık toplam taksiti 5.833,33 TL’ye denk gelmektedir.

Yeni bir iş kurmak isteyenler için toplam 350.000 TL faizsin 36 ay vadeli kredi verilecek olup, başvurular başladı. Buna ilaveten KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 6 milyon liraya kadar destek verecek. KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

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Başvuru Formları

İlk başvuru Bankalara yapılacak olup İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

Diğer tüm detaylar için bu [linki] kopyalayıp aratınız; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi