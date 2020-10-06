Faizsiz bankacılık için sertifika eğitimleri tamamlandı

Programa katılım finans kuruluşlarının uyum ve denetim süreçlerinde görev alacak personel katıldı. Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü’nün danışmanlığında 3-25 Eylül’de gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimlere ilgi yoğundu. Eğitimlerin akabinde yapılan sınavda başarılı olan kişilere sertifikaları takdim edildi.

Yasal mevzuat kapsamında

Katılım finans kuruluşları, hem merkezi kurul hem de danışma komitelerinin kararlarına uyumun kontrol edilmesi ve denetlenmesiyle yükümlü. Söz konusu kuruluşların kontrol ve denetim faaliyetlerini 3 ayda bir kuruluş üst yönetimine raporlamaları şart. Uyum ve denetim süreçlerinde görev alacak personelin faizsiz finans alanında lisansüstü diplomaya sahip bulunması veya sertifikalı eğitim almış olması gerekiyor. Bu arada faizsiz prensiplere uyum faaliyetleri artık kurumsal bir çerçevede yasal mevzuat kapsamına alındı.

Ana başlıklar belli

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile TKBB tarafından yürütülen çalışmaların ana başlıkları; Merkezi Danışma Kurulu’nun kurulması, bağlayıcı standartların belirlenmesi, alınan kararlara uyumu sağlayacak denetim mekanizmalarının tesis edilmesiydi