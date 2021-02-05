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Ekonomi Faizsiz bankacılık artık ‘Merkez’de
Ekonomi

Faizsiz bankacılık artık ‘Merkez’de

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi bünyesinde kurulan Katılım Bankacılığı Müdürlüğü’ne ilişkin, “Müdürlüğün kurulmasıyla Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması geliştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:09:00 -
Faizsiz bankacılık artık ‘Merkez’de

Bu birim katılım bankalarının özel muhatabı olacak.” dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde katılım bankacılığına ilişkin oluşturulan daire başkanlığıyla sektörün ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Akyüz, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü’nün de sektörün gelişimine önemli katkı sağlayacağına işaret etti. Akyüz, katım bankalarının Merkez Bankası’yla öteden beri iyi ilişkiler kurduğunu vurgulayarak, “Merkez Bankasında bize ilişkin sorumluluğun belirlendiği bir alan yoktu. Müdürlüğün kurulmasıyla Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması geliştirilecek. Bu birim katılım bankalarının özel muhatabı olacak” dedi. Osman Akyüz, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü’nün, katılım bankalarına ilişkin yapılmakta olan çalışmaların odak merkezini artırmayı ve finansal istikrara katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

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