Faizsiz araç al yüzde 70 kâr sağla

Onur Yılmaz

Faizsiz, kişinin bütçesine göre ödeme ve dilediği aracı alma imkânı sağlayan Eminotomotiv, 28 yıldır alım gücü düşük binlerce ailenin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşa yüksek maliyet olarak dönen kredi faiz oranlarının otomotiv sektörünü derinden etkilediğine dikkat çeken Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, yıllık maliyeti yüzde 30 seviyesine kadar yükselen faiz oranları nedeniyle alım gücü düşük olan ailelerin, çözüm yolunu Elbirliği sistemi'nde bulduklarını dile getirdi. Elbirliği Sistemi'yle vatandaşları faizsiz otomotiv sahibi yapma imkânı sağladıklarını vurgulayan Emin Üstün, “Eminotomotiv olarak 1991 yılından bu yana Türkiye’de bir ilk olan Elbirliği Sistemi’ni başarıyla uyguluyoruz. Özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu şu günlerde, araba almak isteyen alım gücü düşük ailelere önemli fırsatlar sunuyoruz. Günümüzde herhangi bir bankadan taşıt kredisi almak istediğinizde çektiğiniz miktar 50 bin lira ise ödemeniz yaklaşık 80 bin liranın üzerinde oluyor. Yani yüzde 70 fazla ödemiş oluyorsunuz. Elbirliği Sistemi’nde ise sadece organizasyon bedeli ile birlikte 55 bin lira ödeyerek istediğiniz arabaya sahip alabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Noter çekilişli alternatifler

Elbirliği Sistemi'nde öncelikle kişinin ne kadarlık bir araba istediğini belirtmesi gerektiğini söyleyen Üstün, “Bütçe belirtildikten sonra kaç ay taksit yapacağı belirlenir ve kişi çekiliş yapılacağı gruba dahil olur. Her ay noter huzurunda yapılan çekilişler ile bir kişiye istediği aracın bedeli ödenir. Eminotomotiv’de müşterilerimize 3 alternatif sunuyoruz. Çekilişe katılarak otomobil almak, bu alternatiflerden bir tanesi. İkinci alternatifimiz, Vade Ortası Sistem. Bu sisteme, teslim tarihini öncesinde bilmek isteyen ve çekilişe girmek istemeyen müşterilerimiz dahil oluyor. Üçüncü alternatifimiz ise Peşinatlı Erken Teslim Sistemi. Bu sistemi ise peşinatı olan ve teslim tarihini öncesinde bilmek isteyen müşterilerimiz tercih ediyor” dedi.