Faizsiz 36 ay vade! Maslak’ta ev sahibi olmanın yeni yolu!

RAMS Türkiye, bahar dönemine özel olarak hayata geçirdiği “RAMS’ta Bahar Kampanyası” ile yatırımcılara ve ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. RAMS Park House Maslak projesinde, sınırlı süreyle geçerli olan kampanya kapsamında; yüzde 20 peşinat, 36 ay vade ve sıfır faiz imkânı ile konut sahibi olmak isteyenlere erişilebilir ve avantajlı bir finansman modeli oluşturuluyor. Bu özel kampanya, projeye olan ilgiyi daha da artırarak yatırımcılara “iyi ki” dedirten bir fırsat dönemine işaret ediyor.

Geniş daire tipleriyle dikkat çeken RAMS Park House Maslak; 1+1’den 4+1’e uzanan, teraslı, balkonlu ve bahçeli konut alternatifleriyle farklı yaşam beklentilerine yanıt veriyor. Toplam 10 blokta 3 bin daireden oluşan proje, ölçeği ve mimari yaklaşımıyla Maslak’ta yeni bir yaşam standardı tanımlıyor.

Maslak’ın iş, kültür ve ulaşım akslarının merkezinde konumlanan RAMS Park House Maslak; TEM Otoyolu, Büyükdere Caddesi ve metro hattına yakınlığıyla öne çıkarken, proje önünde planlanan yeni metro istasyonu ile yatırım potansiyelini her geçen gün daha da güçlendiriyor.

409 bin metrekarelik inşaat alanı ve 2027 teslim hedefiyle öne çıkan proje; modern mimari yaklaşımı, ferah blok yerleşimi ve kapsamlı sosyal donatılarıyla hem yaşam hem de yatırım açısından güçlü bir alternatif sunuyor.

Ayrıcalıklı yaşam

“RAMS’ta Bahar Kampanyası” kapsamında yatırımcılar; açık ve kapalı yüzme havuzları, yoga & zen stüdyosu, sky lounge, sky pool, sky fitness, çocuk oyun alanları ve paylaşımlı ofisler gibi zengin sosyal imkânlara sahip bir yaşamın kapılarını avantajlı koşullarla aralıyor. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik çarşı alanı, rekreatif açık alanlar ve çok yönlü sosyal yaşam alanlarıyla proje, Maslak’ta yaşam standartlarını yukarı taşımayı sürdürüyor.

“Erişilebilir finansman modelleri sunmaya devam ediyoruz”

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “RAMS Park House Maslak projemiz, merkezi konumu ve sunduğu yaşam kalitesiyle yatırımcılarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bahar dönemine özel olarak hayata geçirdiğimiz kampanya ile yüzde 20 peşinat, 36 ay vade ve sıfır faiz imkânı sunarak, yatırımcılarımız için daha erişilebilir bir model oluşturduk. Amacımız; doğru lokasyonda, yüksek kaliteli projeleri avantajlı koşullarla buluşturarak yatırımcılarımıza kazandırmaya devam etmek.”