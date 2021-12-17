Faizcileri alkışlamaya tam gaz devam! Özgür Demirtaş Norveç Merkez Bankası'nı tebrik etti
TCMB'nin faiz indirme hamlelerini eleştiren Özgür Demirtaş, Norveç Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını memnuniyetle karşıladı.
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CHP yandaşı Özgür Demirtaş, Norveç Merkez Bankası’nın faiz artırma kararını destekleyerek faizcilere alkış tutmaya devam etti.
Ekonomideki bağımsızlık mücadelesini sürdüren Türkiye faiz indirme adımları atıyor. ‘Faiz sebep, enflasyon neticedir’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşük faiz kararlılığı, faiz lobilerini kudurturken muhalif isimler de hükümete yönelik eleştirilerde bulunuyor.
Demirtaş faizcilere alkış tutuyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararını, yaptığı açıklamalarla hedef alan Özgür Demirtaş, faiz artırımına giden ülkelere de alkış tutuyor.
Dün faiz artırımı nedeniyle Macaristan Merkez Bankası'nı tebrik eden Demirtaş, bugün de Norveç Merkez Bankası'nı kutladı.
Norveç Merkez Bankası faiz artırdı
Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) son üç ayda üçüncü kez faiz artırma kararına giderek, politika faizini yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye yükseltti. Kararı memnuniyetle karşılayan Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Norveç Merkez Bankası'nı tebrik etti.
Demirtaş paylaşımında, "Macaristan Merkez Bankası'nı bir kez daha tebrik ederim." ifadelerini kullandı.