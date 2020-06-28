Faiz, paylaşımı yok ediyor

İslami finansın ilkelerinin geçerli olduğu sistemde ise reel sektör ile finans kesimi irtibat halindedir, kader ortağıdır” dedi. İslam iktisat sisteminin özgün bir yapıya sahip olduğunu da vurgulayan Bayındır, şöyle konuştu: “Seküler iktisadi ve finansal sistemler ilkeleri önemsemez. Bu sistemlerde varlıkların mutlak sahibi insandır; iktisadi faaliyette temel hedef kârın maksimizasyonudur. Mer’i hukuka uygun olmak kaydıyla varlık üzerinde her türlü tasarruf serbesttir. Mer’i hukukun ilgili bölümleri ise seküler iktisadi anlayışın etkisiyle oluşturulmuştur. Faiz ve türev işlemlerden oluşan kumar günümüz hukuk sistemleri tarafından meşru görülür. Oysa iktisadi ve finansal krizlerin başlıca sebebinin faiz ve kumar içerikli işlemler olduğu iktisat tarihçilerinin ortak kabulüdür.”