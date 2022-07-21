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Ekonomi Faiz kararına dolardan ilk tepki!
Ekonomi

Faiz kararına dolardan ilk tepki!

Merkez Bankası'nın faizi 14'te sabit tutmasının ardından dolar kuru 17.68 seviyesinden işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 14:47:00 -
Faiz kararına dolardan ilk tepki!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,68'in üzerinde seyrediyor.

Dolar dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini görmüştü.

Euro/TL ise 18'in hemen üzerinde işlem görüyor.

Gözler Avrupa'da

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Avrupa'da faizin 11 yıl sonra ilk kez artırılması bekleniyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.

ECB son olarak 2011 yılında faiz oranlarını arttırmıştı. 2014'ten bu yana faizler negatif oranlarda seyrediyordu.

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