Faiz indirimlerinin ertelenmesi dünyada ekonomik çöküşe yol açabilir!

ABD’de ortak fikir Fed’in faizleri indireceği yönünde ancak uzmanlar hamlenin zamanlamasının hayati önem taşıdığını ekliyor.

State Street hisse senedi araştırma şefi, Fed'in faiz indirimlerini erteleyerek ekonomik bir çöküşe yol açabileceği söylüyor.

State Street Global Markets'ın hisse senedi araştırma başkanı Marija Veitmane, “Fed faiz oranlarını düşürmeyi geciktirirse ekonominin bir gerilemeye girmesi kaçınılmaz” diyor.

Faiz indirimleri ertelenmemeli

Insider’dan Jennifer Sor’un haberine göre, Wall Street veteranı Veitmane, Fed'in yakın zamanda para politikasını gevşetmemesi durumunda ekonomik çöküşün yaklaşabileceği uyarısında bulunuyor. Veitmane, “Geçtiğimiz çeyrekte büyüme rakamları iyi görünse bile, yüksek faiz oranları halihazırda ekonomik güce zarar veriyor” diyor.

CNBC'ye konuşan Veitmane, ekonominin bir düşüş yaşayacağını tahmin ederek “Faiz indirimlerinin ertelenmesinin gerçek bir ekonomik etkisi var. Yani şimdilik bir şekilde rotadan sapmamış olsak da, faiz oranlarını düşürmemek ileride ekonomik sorunlara yol açabilir. İniş olmazsa kaza olur” diyor. Veitmane, “Bunun bizim görüşümüze göre oldukça muhtemel bir ekonomik görünüm olduğunu düşünüyorum" diyerek hem Fed yetkililerini hem de yatırımcıları uyarıyor.

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‘İniş yok’ umutları tükeniyor

Yatırımcıların, büyümenin güçlü kalırken enflasyonun düşeceği en iyi senaryo olan ‘iniş yok’ ihtimaline dair umutları ise tükeniyor. Ancak Veitmane, ekonominin zaten yüksek faiz oranlarının getirdiği baskı nedeniyle gerginlik işaretleri gösterdiğini ifade ediyor. Moody's verilerine göre, şirketler yüksek borç yeniden finansman maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor ve AAA uzun vadeli kurumsal tahvil getirileri Nisan ayı itibariyle yüzde 5,28 seviyesine yükselmiş durumda.

Yüksek borçlanma maliyetleri tüketicilere de yük oluyor. Fed verilerine göre, ticari bankaların kredi kartı faiz oranları Şubat ayında yüzde 21,6 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Veitmane, Amerikalıların ‘gerçekten harcamalarını kıstıkları’ için perakende harcamaların da düşüşte olduğunu söylüyor ve pandemi ve 2008 Finans Krizi dışında, Starbucks gibi üç aylık dönemde en zayıf performansını açıklayan tüketici ağırlıklı şirketlerin kurumsal kazanç raporlarına dikkat çekiyor. Veitmane, “Bir şeylerin bozulduğunu giderek daha fazla duymaya başlıyoruz” diyor.

Para politikasında gevşeme yakın değil

Ekonomistler uzun süredir yüksek faiz oranı riskinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulunsa da GSYİH büyümesi ve iş piyasası şimdilik sağlam seyrediyor. Ancak merkez bankacılarının hâlâ enflasyonun hızına ilişkin endişeleri olduğundan Fed'in para politikasını yakın zamanda gevşetmesi beklenmiyor.

Piyasalar büyük ölçüde Fed'in bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını aynı seviyede tutmasını bekliyor. CME FedWatch aracına göre, çoğu yatırımcı, yıl için sadece bir veya iki faiz indirimini fiyatlıyor; bu, yıl başındaki altı ya da yedi faiz indirimi beklentisine kıyasla oldukça düşük bir tahmin olarak öne çıkıyor.