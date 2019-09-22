Faiz, ev satın alma hayallerini gölgelerken Eminevim sektörün gözdesi oldu

Akit Ekonomi

Ev sahibi olmak ve yuva kurmanın herkesin, her ailenin ve her gencin arzusu olduğunu dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, kendilerinin hem emlak hem de otomobil sektöründe el birliğiyle maliyetleri düşük tutarak, insanların ulaşabileceği bir sistemi halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Türkiye genelinde konumlanan 105 şubede bin 500’ün üzerinde çalışan ile Elbirliği sistemini halka tanıtmaya çalıştıklarını kaydeden Üstün gazetemize açıklamalarda bulundu.

Piyasaya can suyu olduk

Türkiye’de faizler yüksek olduğu ve yeni binalar için inşaat maliyetlerinin satış rakamlarına yansıtılmasından dolayı vatandaşların konut alamadığını dile getiren Emin Üstün, “Böyle bir dönemde Eminevim piyasaya can suyu oldu. Birçok tapu dairelerinde Eminevim’in haricinde çok az işlem yapıyoruz diyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki, biz topluma Türkiye’nin müteahhitlerine, ev satanlara bir can suyu oluyoruz. 2018 ve 2019’da hakikaten değerimiz anlaşıldı. Faizlerin yüksek döneminde inşaat sektörünü harekete geçirdik. Otomobil sektörünün durgunluğunda otomobil sektörünü harekete geçirdik” dedi.

Üstün, hem emlak hem de otomotiv sektörlerinde kendilerini topluma ve piyasaya kabul ettirdiklerinin de altını çizerek, “Bu bizim Anadolu kültüründen gelen el birliği sistemi. Bu sistemi 30 yıldır uyguluyoruz. İlk uygulamaya başladığımızdan bugüne kadar 125-130 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biz mutluyuz. Onlar da mutlu” dedi.

Hasılat yüzde 100’ü aştı

“Emlak sektöründe Eminevim hakikaten sınav verdi ve kendini kabul ettirdi” diyen Üstün, yıl içindeki büyüme rakamları hakkında da bilgiler vererek, şöyle konuştu: “Biz Ağustos’ta nisan ayındaki hasılatımızın yüzde 100 üzerine çıktık. Bu da bizim bu sene yüzde 100’lük bir büyüme yaptığımızı gösteriyor. 500’ye yakın yeni personel aldık. Bu personellere iş ve istihdam sağlıyoruz. Ülkemizin kalkınması için Eminevim ve Eminotomotiv hem diğer sektörlerle, hem tarımda, hem enerjide, hem inşaatta, hem de hayvancılıkta çalışmalar yaparak Türkiye’nin insanına iş ve aş temin ediyor.”

Üstün, sistemlerinin çok sağlam ve güvenilir olduğuna da vurgu yaparak, “Bizim güçlü olmamızın sebebi şöyle, biz diyelim ki 50 bin kişiye ev verdik. Buradan gelen para ile ikinci bekleyen 50 bin kişinin evini vermiş oluyoruz. Yani çok sağlam giden bir sistem. Sistemi bir terazi gibi kullanıyoruz. Yani çok kuvvetli. O bakımdan finansal yapımız da çok güçlü. Faiz hem dinen mahsurlu, onun haricinde ekonomik olarak almaları mümkün değil bugün faizle. 1 milyon liralık bir evi siz 1,5-2 milyon liraya mal ediyorsunuz. Bu tabii mümkün değil. Biz bunu çok az maliyetlerle, katılım payı ile insanlarımızı ev sahibi yapıyoruz” mesajını verdi.

Farklı adreslerde projeler var

Daha çok insanların ev ve konut edindirilmesine yönelik bir sistem olan Eminevim’in son yıllarda inşaat sektöründe de faaliyet göstermeye başladığını kaydeden Üstün, bu kapsamda İstanbul’un Yakuplu, Beylikdüzü ve Kurtköy bölgelerinde siteler yaptıklarını ayrıca Erzurum’da 300 dairelik bir proje ile Kurtköy’de 5 yıldızlı otel projelerinin de devam ettiğini hatırlattı. Üstün, ilerleyen dönemde inşaat sektöründe yapabilecekleri projeler ile insanlara daha ekonomik konut üretme noktasında çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Milli teknoloji hamlesine katkı

Milli ve yerli ve inovatif finansman modelinin gelişmesine öncülük eden Eminevim, bugün sona erecek olan Teknofest’te de yerini aldı. Emin Üstün, inovasyona dayalı üretimin kalkınmada önemli rol oynadığına vurgu yaparak, milli teknoloji hamlesi kapsamında gerçekleştirilen girişimlere katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

İşadamlarına seslendi

Emin Üstün, hafta içinde de, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (YENİAD) “Ekonomi Sohbetleri”nin konuğu oldu. Toplantının açılışında konuşan YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; Faiz-Kapitalizm yeryüzünde ve İslam dünyası da maalesef tamamen sistemi bunun üzerine oluşturmuş. Cenab-ı Hakk şiddetle faizden uzaklaşın, faize bulaşmayın diyor ve büyük günahların başında sayıyor. Üzülerek söylüyorum, tüm İslam dünyası ve bizler faiz batağına saplanmış durumundayız” değerlendirmesinde bulundu.

60 ilde 103 şubeyle hizmette

YENİAD Yönetim Kurulu ve üyelerine “Faizsiz Ticaret” ve yeni ortaklık sistemini anlatan Emin Üstün de şu mesajları verdi: “1991 yılında faizsiz bir sisteminin ilk firması Emin Otomotiv’i kurduk. 2005 yılında Mortgage satış sisteminin ülkemize girmesiyle birlikte vatandaşlarımıza faizsiz ev almanın alternatifini sağlayan bir organizasyon olan Eminevim’i kurdu. 40 şubeyle başlayan sistem şu an ülke genelinde 60’tan fazla ilde toplam 103 şubeye ulaştık. Kurduğumuz sistemle Türkiye’de 135 binin üzerinde kişi ev ve otomobil sahibi oldu.

Bir ve beraber olalım

Birliğin ve beraberliğin gücüne hep inandım. Bu güç ile zor işlerin üstesinden gelinebileceğini gördüm. Dünyada ve ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlikler her zaman yüreğimin burkulmasına sebep oldu. Ne yaparsam insanımıza fayda sağlayabileceğimi düşündüm. Grubumuzun ilkelerinde yer almasını sağladık. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirdik. Elbirliğini kullanarak kötüyü iyiye, iyiyi daha iyiye çevirmeye çalıştık.’’

Boluspor’a destek

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Eminevim firmasıyla bir yıllık göğüs ve stat reklamı konusunda anlaşma imzaladı. Emin Üstün, Türk sporuna destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Boluspor’a vereceğimiz destek de onların gücüne güç katacak. Boluspor’a başarılı bir sezon diliyorum” dedi.