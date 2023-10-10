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Ekonomi Faiz artışı kime yaradı? Vatandaş böyle tepki gösterdi!
Ekonomi

Faiz artışı kime yaradı? Vatandaş böyle tepki gösterdi!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 11:15:00 - 2023-10-10 11:16:31
Faiz artışı kime yaradı? Vatandaş böyle tepki gösterdi!

Piyasaları sıkı tedbirlerle rayına oturtmak adına faize yönelik kararlar alınmaya devam ediyor. Peki bu kararlar özellikle kredi boyutunda nasıl bir karşılık buldu? İşte cevabı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları yükselişine devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) yer alan bilgilere göre, eylül ayında TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 2,81 nakit avansta azami akdi faiz oranı 3,57 olmuştu. Azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,11’e, nakit avansta 3,87’ye yükselmişti.

Etkisini gösterdi mi?

Yapılan düzenlemeye göre, 1 Ekim’den itibaren TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 3,26, nakit avansta azami akdi faiz oranı 4,02 olurken azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,56’ya, nakit avansta 4,32’ye yükseldi. Kredi kartı ve nakit avans kullanımına art arda gelen faiz artırımlarının borçlanmalara nasıl yansıdığını araştıran karşılaştırma sitesi encazip.com, vatandaşların bireysel kredi kartı borçlanmalarına talebinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Kart borçlanmaları arttı

BDDK verilerine göre, TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları eylül ayının son haftasında 965 milyar TL oldu. Bunların 429 milyar TL’sini taksitli, 536 milyar TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu. Ağustos’tan itibaren yükselişte olan kredi kartı borçlanmaları, eylül ayında da artışını sürdürdü. Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam 2.77 kat arttı. Kredi kartı borçlanmalarında taksitsiz borçlanmaların yüzde 177, taksitli borçlanmaların ise yüzde 198 seviyesinde olduğu görüldü.

Taksitsiz kredi kartı borçlanmaları yükseldi

Bireysel kredi kartı borçlanmalarına bakıldığında en çok artış taksitsiz kredi kartı borçlanmalarında yaşandı. Ağustos ayında 480 milyar TL olan taksitsiz kredi kartı borçlanması 29 Eylül verilerine göre 536 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli kredi kartı borçlanmalarında da artış görüldü. Ağustos ayında 410 milyar TL olan borçlanma eylül ayında 429 milyar TL oldu.

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