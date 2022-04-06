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Biyografi Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında ve nereli?
Biyografi

Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında ve nereli?

Faik Öztürk kimdir? Safiye Soyman’ın eşi Faik Öztürk kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Soruları bu akşam yayınlanacak İbo Show'a konuk olmasının ardından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler Faik Öztürk’ın hayatı ile ilgili tüm bilgileri merak ediyor. İşte Faik Öztürk hayatı hakkında merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-04-06 17:16:00 - 2022-04-06 17:16:41
Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında ve nereli?

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı. Yaptığı bu işlerin yanında Ankara'da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

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