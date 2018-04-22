Faik Demir: Onurumuz için sahaya çıktık

Gaziantepspor Teknik Direktörü Faik Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, haftalardır ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve takımın sahaya çıkamama durumuna geldiğini söyledi.

Maça dakikalar kala sahaya çıkma kararı aldıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Oyuncularımız 15 gündür antrenmanlara çıkamıyor. Maç günü çocukları 3 saat öncesinden toplayabiliyoruz. Bunlara rağmen her türlü sıkıntılara göğüs gerdik. Sebep ne olursa olsun bu takımın onuru için sahaya çıktık. Gaziantepspor'un maça çıkmayarak hükmen 3-0 yenilmesini hazmedemedik. Eğer küme düşeceksek haysiyetimizle sahada oynayarak küme düşmek istiyoruz. Bugün bunun mücadelesini verdik."