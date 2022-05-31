Fahri Öğreticiler kendilerine uzanacak eli bekliyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Asgari ücretin altında yarım sigorta ile çalışan Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan resmi kurslarda görev yapıyor. Kurslarda görev yapabilmek için de her yıl KPSS ve DHBT sınavlarından geçerli puan almak zorundalar. Türkiye genelinde 25 bin civarında olan Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, özlük, mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini ve sıkıntılarının da artık gündeme alınmasını istiyor.

Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin sorunlarının artık çözülmesi gerektiğini anlatan Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Diyanet İşleri Başkanlığında ihtiyaç odaklı görev verilen, ancak özlük, mali ve sosyal hakları itibariyle bir türlü hak ettiklerine kavuşamayan Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin mağduriyetliklerinin giderilmesi, adaletin yanı sıra hoşnutluğu da beraberinde getirecektir. Gerek sözleşmeli gerekse sözleşmeli statüde görev alanlardan istedikleri evrakların tamamına sahip olan bahse konu hocalarımızın artık seslerinin duyulmasını istiyoruz” dedi.