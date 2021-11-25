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Gündem Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi veriyor, CHP'liler kuduruyor Nefretleri yerli ve milliye...
Gündem

Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi veriyor, CHP'liler kuduruyor Nefretleri yerli ve milliye...

Türkiye’nin hizmetine sunulacak yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanımı müjdesi, muhalefet partilileri kudurttu. Yerli ve milli olan her şeye muhalif olan kesim aşıyı da küçümsedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 14:14:00 - 2021-11-25 14:21:27

Türkiye’nin hizmetine sunulacak yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanımı müjdesi, muhalefet partileri tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan, yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı.

Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yerli aşı çalışmaları hakkında konuşan Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca, TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını duyurarak müjdeyi verdi.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Bakan Koca, müjdesini ise "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." ifadeleriyle duyurdu.

Muhalefet sıraları yerli aşıyı küçümsedi

Ancak Koca'nın aşı müjdesi, muhalefet cephesinde memnuniyetsizlikle karşılandı.

Bakan Koca'nın müjdesi sonrası muhalefet sıraları, aşı müjdesini küçümseyip "1800'lerden beri aşı yapıyoruz" ifadeleriyle uğultular başlattı.

"Sevinmenizi beklerdim ama üzülüyorsunuz"

Bakan Koca, uğultular sonrası ise muhalefet sıralarına dönerek "Türkiye ve Türkiye'deki bilim insanlarına güvenin. Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz.” ifadeleriyle tepkisini gösterdi. 

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