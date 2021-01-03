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Sağlık Fahrettin Koca SMA açıklaması | SMA açıklaması son durum
Sağlık

Fahrettin Koca SMA açıklaması | SMA açıklaması son durum

SMA tedavisi açıklama | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastası çocukların tedavisine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, Sağlık Bakanı SMA için ne açıklaması yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:16:00 -
Fahrettin Koca SMA açıklaması | SMA açıklaması son durum

SMA tedavisi son durum | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından SMA konusunda son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca SMA açıklaması | SMA açıklaması son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Evlilik öncesinde gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Bakan Koca, “Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır” diye konuştu.

SMA hastalığı nedir?

Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kKas kaybı ve zayıflığa neden olan, ender rastlanan bir hastalıktır. SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir motor nöron hastalığıdır. SMA hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. SMA hastalığı çok nadir görülen bir hastalıktır.

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