Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Son olarak Temmuz 2021’de kısıtlamalar kaldırıldı ve kontrollü yaşama geçildi. Elbette maske ve HES kodu uygulamaları ise devam ediyor. Peki, Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Fahrettin Koca ne açıklaması yapacak? Fahrettin Koca yarın ne açıklayacak?

Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart’a ertelenmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının 2 Mart’ta yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, “Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada maske konusunda bilim kurulu toplantısını işaret etmiş ve önemli açıklama yapacağını ifade etmişti. Bakan Koca’nın maske zorunluluğuna ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.