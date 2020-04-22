Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.

Fahrettin Koca aşı çalışmalarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Koca, "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. Virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça zaten bilgilendirmiş olacağız. Dünyadaki gelişmeler bu anlamda insanlara uygulanma noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. İngiltere sağlık bakanıyla görüştük. Aşı ile ilgili konuda yarın için uygulanacağını, her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an için mümkün olmadığını söylediler" dedi.