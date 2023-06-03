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Biyografi Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında?
Biyografi

Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2023-06-03 23:05:00 -
Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kabinede de görevini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerini sürdürecek.

Fahrettin Koca kimdir?

Konya'da 2 Ocak 1965'te doğan Bakan Koca, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi ise Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda çeşitli atılımlar gerçekleştiren Koca, başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009'da yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

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