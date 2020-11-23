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Siyaset Fahrettin Koca fena haşlamıştı ama yalan Ekrem’de bağımlılık yapmış!
Siyaset

Fahrettin Koca fena haşlamıştı ama yalan Ekrem’de bağımlılık yapmış!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs ile mücadeleyi olumsuz etkileyecek açıklamalarına devam ediyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı ‘Her bulaşıcı hastalık covid değildir’ açıklamasına rağmen İmamoğlu, dün İstanbul’da 186 kişinin bulaşıcı hastalıktan öldü" diyerek ölenlerinin tamamımın koronavirüs kaynaklıymış gibi algı oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:38:00 - 2020-11-23 13:01:57
Fahrettin Koca fena haşlamıştı ama yalan Ekrem’de bağımlılık yapmış!

Deprem gibi doğal afetlerde bile siyaset yaparak kendini ön plana çıkarmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını ile mücadeleyi de sekteye uğratmak için elinden geleni yapıyor.

CHP’li Ekrem İmamoğlu, daha önce vatandaşı hükümete karşı kışkırtmak için koronavirüs verilerinin yanlış olduğu algısı uyandırarak, “Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz.” açıklamasında bulunmutu.

İmamoğlu’nun iddialarına bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap vermişti.  İmamoğlu’nu arayarak konuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca,daha sonra ise basına yaptığı konuşmada, çocuğa anlatır gibi her bulaşıcı hastalıktan dolayı yaşanan can kaybının Covid-19 kaynaklı olmadığını geniş çaplı izah etmişti. İmamoğlu ise bu telefon görüşmesini sosyal medya hesabından haber vermiş ancak görüşemenin içeriğine ilişkin bir şey dememişti.

İmamoğlu yine sahnede!

Ancak İmamoğlu yine rahat durmadı. CHP’li Başkan dün yaptığı açıklamada Bakan Koca'nın 'Her bulaşıcı hastalık Covid değildir" söylemine rağmen İstanbul'da bir önceki gün 186 kişinin bulaşcıı hastalıktan öldüğünü söyleyerek ölen kişileirn tamamaının koronavirüs kaynaklıymış gibi algı oluşturdu.

İmamoğlu, şu hezeyanları dile getirdi:

"Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayışımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz, - Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul’da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450’ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz de o ilçelerle görüşelim..."

Asıl amacı

İmamoğlu’nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına ve bizzat arayıp bilgi vermesine rağmen devletin açıkladığı resmi rakamlara gölge düşürmek amacıyla dayanağı olmayan açıklamalarını sürdürmesi asıl niyetin kaos çıkarmak olduğunu ortaya koydu. Salgın ve deprem gibi doğal afetlerde sivri çıkışlar yapıp, kendini ön plana çıkarmaya çalışarak ana muhalefet içinde sivrilme gayreti içine giren İmamoğlu’nun, bu çıkışlarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gölgede bırakarak genel başkanlığı hedeflediği yorumları yapılıyor.

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Yorumlar

ömer

sen otobüs seferlerini azalt millet kucak kucağa gitsin sonrada istanbulda 160 kişi öldü de ne ayaksın sen yahu milletin aklıyla alaymı ediyorsun
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hizipsavar

15 milyonluk şehir sana 20 milyon büyük gelmiş. işini yapamadığını söylüyorsun uykularının kaçması beledidiyeyi iflas ettirdiğin için. isatnbul sen giderken 2. kurutuluşu davul zurna ile yapacak. sen işine bak metroyu otobüsleri artır. senin yüzünden istanbul hasta oldu seni ne kadar iş bilmez cahil beceriksiz bir adamsın.
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