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Gündem Fahrettin Altun’dan siyonist işgale tepki “Gasptır, işgaldir, zulümdür”
Gündem

Fahrettin Altun’dan siyonist işgale tepki “Gasptır, işgaldir, zulümdür”

Son günlerde Kudüs’teki zulmünü artıran siyonist İsrail, Filistinlelerin evlerini de gasp etmeye başladı. Doğu Kudüste Filistinlilerin evlerini gasp ederek zulüm uygulayan siyonist işgale Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:24:00 -
Fahrettin Altun’dan siyonist işgale tepki “Gasptır, işgaldir, zulümdür”

yeniakit.com.tr

Bir radikal Yahudi yerleşimcinin, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir Filistinli aileye ait evi "evini ben çalmasam başkası çalacak" diyerek gasp ettiği sıradaki pişkinliği, İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır uyguladığı zulmü aaçık ederken, İsrail’in bu gasp girişimlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun, “İsrail’in, Doğu Kudüs’te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür. Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

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