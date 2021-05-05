Fahrettin Altun’dan siyonist işgale tepki “Gasptır, işgaldir, zulümdür”

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Bir radikal Yahudi yerleşimcinin, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir Filistinli aileye ait evi "evini ben çalmasam başkası çalacak" diyerek gasp ettiği sıradaki pişkinliği, İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır uyguladığı zulmü aaçık ederken, İsrail’in bu gasp girişimlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun, “İsrail’in, Doğu Kudüs’te Filistinlileri evlerinden zorla çıkarması kabul edilemez bir gasptır, işgaldir, zulümdür. Mülkiyet hakkını savunan Filistinlilere yönelik yapılan, ırkçılığın ve nefretin zirve noktası olan müdahaleleri şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.