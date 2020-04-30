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Siyaset

Fahrettin Altun’dan Özgür Özel'in konuşmasına çok sert cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yapmış olduğu konuşmaya tepki gösterdi. Altun ''Aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 07:14:00 - 2020-04-30 07:27:51
Fahrettin Altun’dan Özgür Özel'in konuşmasına çok sert cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı tehditkar ve imalı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Hadsizler bilmeli ki hiçbir tehdide boyun eğmeyiz

İletişim Başkanı Altun, Özel'in konuşması esnasında kullandığı ''Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek.'' ifadesine ''Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' sözleriyle cevap verdi.

Başarıyı hazmedemiyorlar

Fahrettin Altun açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarısının hazmedilemediğini ifade etti.

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