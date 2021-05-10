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Gündem Fahrettin Altun’dan İsrail'e çok sert tepki: Zalimler için yaşasın cehennem
Gündem

Fahrettin Altun’dan İsrail'e çok sert tepki: Zalimler için yaşasın cehennem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal, Twitter hesabından Doğu Kudüs'te yaşanan zulümlere sessiz kalan İslam dünyasına çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:38:00 -
Fahrettin Altun’dan İsrail'e çok sert tepki: Zalimler için yaşasın cehennem

 Yeniakit  Ankara 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Filistin’de yaşanan zulümlere sessiz kalan İslam dünyasına çağrıda bulundu.

"Tek başımıza mücadele edeceğiz"

Altun sosyal medya üzerinden Filistin’de yaşanan drama sessiz kalan İslam dünyasına ve tüm dünyaya, “İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir! Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir! Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz” diyerek Filistin’de yaşanan insanlık dramının durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Altun, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın Cehennem!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Diyarbakırlı

Allah israil devletinin ve ona yandaşlkk edenlerin belasını versin. Zalimler için çok yaşa cehennem ... Allahuekber Allahuekber
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